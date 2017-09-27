布蘭特油價漲至2年新高

2017-09-27

〔編譯王惠慧／綜合報導〕全球原油需求快速成長，加上伊拉克庫德族獨立公投可能威脅原油出口，週二布蘭特油價在倫敦早盤上漲2.16美元、達每桶59.02美元，為2年來高點。

3個多月漲幅超過30%

隨著全球原油庫存緊縮，今年6月以來，布蘭特油價已上漲逾30%。根據英國《金融時報》報導，這是近10年來，工業化國家原油需求首度與新興市場同時擴張；亞洲原油交易商指出，原油市場在歷經3年低迷後，迎來轉折點，由於石油輸出國組織（OPEC）努力減產，使得油價上漲，過剩庫存終於減少。

香港高盛分析師指出，市場正處於平衡狀態，「我們正處於一個關鍵時刻，接下來將持續看到原油庫存變化」。土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）警告伊拉克庫德斯坦自治區（Kurdistan region）舉行的獨立公投不合法且不能接受後，週一原油價格進一步上升。

市場擔心，若庫德族宣布獨立，勢必擴大周邊地區緊張情勢，恐影響到原油供給。週二倫敦早盤，布蘭特原油期貨大漲至2015年7月來最高，上漲2.16美元、至每桶59.02美元；同一時間西德州原油期貨價格小幅上漲每桶52.15美元；紐約盤時段則上漲3.1%、報每桶52.22美元，為今年4月以來最高。

OPEC秘書長巴金多指出，中東出口至亞洲的原油，從2016年開始，預計每日將增加750萬桶出口，到2040年將達到每日2200萬桶。他認為，可預見的將來，亞太地區將成為中東及OPEC國家出口原油的主要地區。