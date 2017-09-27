綠能私募6億 下半年毛利率估轉正

2017-09-27

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能（3519）昨（26）日舉行臨時股東會通過私募普通股上限8000萬股、金額約6億元，綠能總經理林士源表示，此次私募案將分2次，一次內部應募人應為大同（2371），另一次則尋找策略夥伴、國際大廠入股；他也指出，綠能目前營運狀況越來越好，預估第3季、第4季毛利率可轉正。

面對小股東提問營運狀況，董事長林蔚山表示，8月僅虧損約2000萬元，且毛利率已轉正，主要是提列機器設備折舊後，出現小幅虧損，而綠能多次增資、私募案都是集團出資，這一次則希望找到國際大廠認購部分私募額度。

林士源認為，今年引進太陽能矽晶圓鑽石切割線，7月開始交鑽石切割線產品，加上矽晶圓價格調漲，第3季毛利率可望轉正，由於鑽石切割線是目前最熱門、價格也好的產品，因此預計私募案擴充產能，期待明年鑽石切割線占產能5成（約1.25GW）。

他也指出，除鑽石切割線產品有助於成本下降外，也提高利基型產品比重，且近來矽晶圓產品價格回升，讓第3季毛利率可望轉正，林士源說，預估第4季也可望維持正毛利率，期待逐月提高獲利能力、力拚年底前能夠出現單月獲利由虧轉盈。

至於國際大廠認購私募案一事，林蔚山表示「全權交由總經理處理」，林士源則說，目前已與國際大廠洽談中，正積極進行但尚未敲定，期待私募案能越早底定越好，讓綠能的財務狀況更健全。