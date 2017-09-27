台郡遭摜壓 外資喊買目標價170元

2017-09-27

〔記者卓怡君／台北報導〕蘋果概念股近期成為空頭摜壓目標，多檔個股股價暴跌，其中台郡（6269）在蘋果新機發表日以來重挫14.6%，對此，美系外資認為，外界疑慮已經過度反應，台郡本益比僅8.8倍，股價便宜，基本面並未有任何改變，今年新增無線充電模組訂單，並且爭取到蘋果更多訂單佔有率，建議投資人開始布局，目標價170元。

美系外資指出，目前並未見到台郡訂單有任何變化，台郡營運強勁動能至少可延續到11月，單月營收最高可達30億元，優於去年最高的24.5億元，現在正是布局無線充電相關個股的好時機。

美系外資分析，有關新品初期量產良率問題，市場擔心量產前可能因良率不佳影響獲利，但根據最新調查，無線充電模組生產順利，公司本身並未見到任何良率問題，因此相信無線充電業務將是台郡下半年到明年的主要成長動能；至於外傳明年蘋果手機的無線充電不採用軟板，由於蘋果設計通常會到當年的第1季定調，現階段尚無法得知明年設計，但台郡已針對明年蘋果手機的無線充電模組軟板送樣，公司對明年成長抱持很大信心。

美系外資預估，台郡9月單月營收約26億元，月增11%，年增22%，第3季合併營收可達67億元，季增81%，年增17%，合併毛利率約25.7%，季增1.4個百分點，年增0.6個百分點，第4季合併營收可望達到85億元，季增28%，年增39%，毛利率約26%，今年每股盈餘9.54元，明年上看12.25元。