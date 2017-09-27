線上旅展加持 長榮航Q4不看淡

2017-09-27

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航（2618）8月營收155億元，創歷史單月新高，在部分旅客遞延出國下，9月營收將較往年增加，第3季表現可期；第4季有線上旅展加持及新機加入營運，表現不看淡。

長榮航引進的777-300ER上週交付最後一架，36架全數到齊，第4季會再引進A330-300及一架777-300ER貨機。

長榮航空線上旅展開跑，客運營業本部副總經理李士亮指出，去年線上旅展業績約10億元，今年以成長20%為目標，要達到12億元。去年線上旅展購買機票人次較前一年成長30%，今年以成長30%為目標。李士亮表示，長榮航空歷年來最看重的年度旅展，就是ITF台北國際旅展前的線上旅展，因為ITF實體旅展受限於場地，前往人潮有限，而線上旅展則無限寬廣，消費者24小時隨時都可上網購買。

李士亮指出，目前觀察，第4季訂位率不錯，其中又以澳洲線最好，平均訂位率約90%，東南亞、日本線約85%，歐洲、美國則約80%，另外，10月29日舊金山也將增班，挹注第4季營運動能。

法人指出，年金改革推動後，部分人士減少消費，或是更精打細算下，不少人士考量暑假出國費用較高，因此延後到費用較便宜的第4季再出國，長榮航第4季營收可望成長。