持醣基33.2%股權 中研院賺翻

2017-09-27

記者陳永吉／特稿

醣基生醫（6586）預計今天登錄興櫃，這家新藥公司備受市場關注，因為它擁有前中研院院長翁啟惠領導的醣分子研究團隊多項技術，且中研院靠著這項技轉，直接持有醣基33.2%股權，若以醣基今天登錄興櫃參考價50元估算，中研院持股市值就超過30億元，雖然經歷浩鼎（4174）案的風風雨雨，但現在至少證明翁啟惠的技術還是相當值錢。

過去中研院透過技轉，可以取得權利金或技術股，其中早期的宇昌（現在的中裕）就是取得技術股，但比重不高，目前中裕的前十大股東也看不到中研院，至於興櫃還有一家泉盛（4159），中研院持股6.8%，但昨天其股價還不到27元，中研院帳上價值不到5億元，如今光靠一家醣基，中研院就賺翻了。

不過，原本這個價值會更高。當初浩鼎（4174）尚未解盲時，股價一度衝高至700元以上，市場認為醣基將可複製浩鼎走勢，因為技術來源都是翁啟惠，但當時醣基尚未公開發行，未上市完全沒有籌碼，只見買盤天天掛，卻買不到股票。

不料去年浩鼎解盲結果不如預期，後來衍生一連串風波，連翁啟惠也被捲入風暴中心，造成浩鼎股價大跌，生技股進入黑暗期，導致去年中公開發行的醣基，今年初開始在未上市盤出現成交，但行情僅約150元，而且越走越低，這個月僅剩70元，幾近腰斬。

其實浩鼎跟醣基技術來源雖然都是翁啟惠，但一個是發展疫苗，一個是直接從抗體來研發新藥，走的路不盡相同，浩鼎解盲不如預期，也不代表醣基未來發展會受限，無法放在一起比較。

如今台灣生技業發展已到了關鍵時間，就像醣基董事長陳良博所說，全球生技業市場這麼大，台灣沒有理由自己忽略這個市場、排除在市場之外，把錢讓給別人賺，或許大家應該好好想想，台灣生技業下一步該往哪裡走！