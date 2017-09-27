醣基今登錄興櫃 要當生技業的台積電

2017-09-27

〔記者陳永吉／台北報導〕備受市場關注、以中央研究院醣分子技術為基礎的醣基生醫（6586），今日將登錄興櫃，該公司董事長陳良博昨天在法說會上對滿場的法人及投資人信心喊話，他說醣基的醣分子技術領先全球，未來將切入生物相似藥市場，醣基目標成為「生技業的台積電」。

將切入生物相似藥市場

陳良博說，過去醣基因為移轉來自中研院的研發技術，因此只想過做新藥開發，但是一想到很多製藥的錢被印度人、韓國人賺走，尤其是韓國，幾乎都是生物相似藥而已，卻被人捧說在生技業賺了大把銀子，「這讓我很不服氣」，醣基其實只要把專利過期的抗體藥，切掉一部分醣分子，再接一個醣分子後，就是另一個新藥，光是這些代工，醣基生意就做不完了。

陳良博表示，醣基在醣化學、醣生化學、醣的製程放大與量產所累積的經驗，超越全世界的任何一家公司，其中針對醣的製程放大與量產，只有醣基可以做到，原本連美國FDA都懷疑，如何去量產複雜的碳水化合物，但透過多項臨床實驗已可佐證，所以醣基所研發的治療血液相關癌症的抗體藥物CHO-H01，日前已通過美國FDA人體臨床試驗申請（IND），這顯示醣基的技術已被FDA所認可。

醣基表示，CHO-H01預計第4季在美國進行臨床試驗，另外還有一項開發中發展時程較快、用於癌症治療之單株抗體產品CHO-A04，為一新穎型醣抗原單株抗體藥物，可用於治療多種癌症，包含目前尚未有有效藥物的三陰性乳癌、胰臟癌等。

成立於2013年3月的醣基，目前實收資本額18.07億元，最大單一法人股東為中研院、持股33.2%，第二大單一法人股東為鑽石生技投資、持股11.07%，鑽石生技是由富邦、台新、潤泰與中天（4128）共同成立。而潤泰集團旗下的匯弘投資、長春投資及宜泰投資，分別持股6.86%、5.87%、5.15%，合計17.88%，其他主要法人股東還有玉山創投持股4.07%。