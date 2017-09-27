竹科用地不足 中小型廠商移居「牧場」

2017-09-27

〔記者洪友芳／新竹報導〕新竹科學園區發展飽和，用地不足，中小型掛帥的半導體廠商，外移園區不約而同青睞台元科技園區，連外資廠商也聚集，IC設計群聚效應尤為明顯，被業界稱為「牧場」，研發工程師就像游牧民族般，容易跳槽或被挖角。

外移廠商青睞台元園區

新竹科學園區最缺地，加上進駐園區已無優惠利多，上、下班又容易塞車，一些中小型半導體廠商紛往區外移，距離竹科不遠的竹北台元科技園區成為外移廠商鍾愛之地。

台元科技園區是裕隆集團旗下台元紡織與文生開發共同開發的民間科技園區，分期開發已到第7期，最近新完工第7期的10層樓辦公大樓，預計笙科電子、碧中科技、矽力科技等廠商陸續進駐，估年底園區將突破1.8萬人。

進駐台元科技園區的上市上櫃公司超過30家，其中，以IC設計群聚效應尤為明顯，包括聯發科旗下的晨星等多家子公司、慧榮、松翰、旺矽、晶宏、力旺、矽創、富鼎、豪勉、立積、通嘉等，外資則有嘉柏微、毅豐、思睿、立隼、訊崴等。

半導體業表示，相較於竹科園區，台元科技園區大樓新穎，整體生活、休閒設施的便利性高，但群聚效應就像「牧場」，研發工程師像游牧民族，容易跳槽或被挖角，尤其有些外資公司根本就是中資，瞄準富有經驗的研發工程師挖角，薪資以台幣換算為人民幣計，工程師換棟樓或換個樓層，跳槽薪水增加2~3倍，很具吸引力。