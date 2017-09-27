竹科半導體廠逐年減 IC設計少最多

2017-09-27

〔記者洪友芳／新竹報導〕新竹科學園區近5年半導體廠商家數逐年減少，尤其IC設計廠商家數減少特別明顯，今年以來，漸向百家靠攏。市場資金投資標的轉向、IC設計門檻提高、人才不足、手機供應鏈被取代等因素，是導致IC設計廠商家數不增反減的主要原因。

衝擊竹科 產值負成長

新竹科學園區去年產值1.03兆元，連續2年出現負成長，這跟半導體業有關，半導體業（積體電路）占竹科產值約達7成以上，但除了台積電（2330）等指標大廠成長之外，隨著近幾年廠商家數減少，影響半導體產值下滑，衝擊竹科整體產值出現負成長。

IC設計業 僅剩115家

根據竹科管理局統計，竹科廠商家數其實是逐年成長，到去年已達487家，但半導體業廠商家數卻減少，2014年約202家、2015年下降為192家、2016年又減少為189家，其中，以IC設計業減少家數最明顯，到今年8月為115家，相較2013年統計的143家，減少達28家。

竹科業者表示，相較10多年前，半導體業每年新設20多家公司，IC設計公司更占一半以上，近幾年，產業緩成長，市場資金投資標的轉向其他新興產業、IC設計門檻提高、人才不足、手機供應鏈由中國取而代之等因素，都影響IC設計廠商家數不增反減。

此外，PC產業時代，台灣半導體業是PC產業主要供應鏈，包括晶圓代工、記憶體、IC設計到封測業，隨著智慧型手機成為市場主流，加上產業整併或競爭淘汰賽、廠商外移等，也衝擊到竹科IC設計廠商家數不增反減。