郭明錤：iPhone X預購 估達5000萬支

2017-09-27

〔編譯盧永山／綜合報導〕蘋果為iPhone問世10週年而推出的紀念機種iPhone X，將從10月27日起接受預訂，11月3日正式發貨，有「地球最準蘋果分析師」之稱的凱基證券分析師郭明錤表示，iPhone X的訂單可能達4000~5000萬支，卻面臨產能不足的窘境，明年上半年可能面臨供貨吃緊問題。

郭明錤指出，iPhone X是自2014年iPhone 6系列手機問世以來，首度大幅改變外觀設計的新機種，因配備臉部識別等諸多新功能，果粉願意花999美元購買，從10月27日開始接受預訂的iPhone X，預訂量可能達4000~5000萬支。

零組件良率低 產能恐不足

但在龐大預訂量的背後，iPhone X卻面臨產能不足的窘境。不過，郭明錤表示，蘋果正按部就班推進iPhone X的量產工作，大規模量產預計在10月中旬開始。

明年上半年 面臨供貨吃緊

郭明錤指出，iPhone X仍無法大規模量產，主因是前置的True Depth相機模組，集合較多的傳感器，提高組裝的難度，且相關零組件的良率低，降低手機量產進度。

而據英文版「電子時報」引述國內上游供應商的消息指出，目前蘋果供應鏈對於初期iPhone X生產所需的零組件供貨量只達到40%，且有些供應商的良率仍太低，郭明錤指出，iPhone X零組件供應在10月份就會大幅增加。

外界擔憂面對龐大的預訂量可能導致iPhone X供貨吃緊，郭明錤也認同這種看法，認為到明年上半年都會面臨供貨吃緊的局面。