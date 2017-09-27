iPhone 8零件史上最貴 售價提高 毛利仍驚人

2017-09-27

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕研究機構IHS Markit研究報告指出，儘管蘋果新上市智慧手機iPhone 8和8 Plus系列零組件更加昂貴，不過，由於售價也跟著提高、使零組件相當於售價35%，故仍維持驚人的利潤率、相當於去年iPhone 7手機。分析師預期，11月將開賣的iPhone X需求強勁，蘋果所有業務未來幾季總毛利率估計約高達38%。

iPhone X 預期需求強勁

IHS分析發現，蘋果今年基本款4.7吋螢幕64GB儲存容量的P新機原料成本為247.51美元，高於去年32GB基本款iPhone 7的原料成本237.94美元；不過，基本款新機售價699美元，也高於去年649美元，意味著iPhone 8的材料成本約售價的35%，相當於去年。這不包括製造、軟體和研發等其他成本。

IHS分析師林偉恩（音譯）指出，iPhone 8新增價值主要在記憶體、相機和處理器，這是為何該機構可實際指出產品整體哪裡有改善之處，以及為何蘋果能提高售價的原因；代表iPhone手機經證實可成功獲利之商業公式的一種進化升級，「我們預期（iPhone 8）裝置內部改變很小，故大部分改變將出現在iPhone X。」

iPhone業務約占蘋果營收的3分之2，手機銷售量、利潤率和平均售價對蘋果財務表現至關重要。蘋果iPhone手機的10週年紀念款機種iPhone X為更先進裝置，市場普遍預期11月零售商店開賣時將出現強勁需求。彭博彙編數據顯示，分析師估算蘋果所有業務的毛利率接下來幾季將高達38%。

蘋果毛利率 估高達38％

根據IHS分析，蘋果iPhone 8 Plus新機同樣保持相當於去年的利潤率；iPhone 8 Plus零組件成本為288.08美元、含新相機模組成本約32.5美元在內，高於去年iPhone 7 Plus零組件成本的270.88美元，不過，由於今年新機售價從799美元起跳，同樣高於去年的769美元。

IHS指出，iPhone 8手機最昂貴的零件是升級版螢幕和機殼，如感應式充電的玻璃背蓋由於內部需要博通（Broadcom）供應的新控制器，就使電源管理成本增加約2美元；iPhone 8和8 Plus的成本都高於前幾代機型，由於相機模組升級、基本儲存容量更大、晶片更先進，而較大的基本儲存容量使每支手機成本增加6美元，新A11 Bionic處理器則使成本增加5美元。