競標提前 業者︰剛學步就逼賽跑

2017-09-27

〔記者黃佩君／台北報導〕傳出二○二五年離岸風電目標將放寬為6.5GW，但超過3.53GW部分將採用價格競標，並需通過「國產化」等遴選制度。離岸風電業者希望政府「擇一就好」，否則因國產化成本難以估算，就得面對價格戰提前開打，不確定因素太多，等於是孩童才剛學步、就逼著開始賽跑。

開發量相當大的業者透露，目前離岸風電開發模式已成熟，成本的確可精密估算，如果只有競標，有經驗業者應該沒問題；但目前台灣除了競標，還要加上國產化遴選機制，那等同業者要估算「國產化」可能的成本變動，又要去計算可承受的競標價格，是「腹背受敵」，根本無法評估開發風險。

還有業者抱怨，台灣政策變化太快，當初已開始做環評、與地方漁會溝通後，才知道有3.5GW的開發限制；今年曾傳出再生能源躉購費率將改為競標制，在官方否認後，現又傳出要改成競標制，還得符合國產化標準，等於是台灣離岸風電才剛學步、就要大家開始賽跑。

1度價差達3元 開發風險難評估

一家本土業者分析，如果遴選結合競標制，國產化分數較高業者可適用躉購、分數低者就要競標，因一度價差達到三元，就會「誘導」廠商在國產化承諾上進行「作文比賽」，就算與本土製造商簽再多的投資意向書，最後也不一定會實現。

根據初步公布的遴選作業規範，與國產化有關的「產業關聯效益」高達四十％，其中風機製造佔十五％、海事工程佔十％、水下機組八％、地方產業發展佔七％；另外「技術能力」佔三十％、「社會環境融合」佔十五％、「財務能力」也佔十五％。

遴選作業規範最快十一月正式定案，能源局上週起已與備案離岸風電開發商一一聯絡，將個別接洽開會，預計最快兩週內完成溝通。