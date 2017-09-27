傳競標制插隊 離岸風電價格戰提前開打

2017-09-27

經部擬改2025年以6.5GW為目標

超過3.5GW採競標制

〔記者黃佩君／台北報導〕我國離岸風電二○二五年前僅規劃3.5GW，逾六成申設風場將被刷掉，引發外界質疑綠能進度緩慢；經濟部傳正研擬二○二五年仍以前行政院長林全定調的6.5GW為目標，超過3.5GW部分採競標制，且經過「國產化」目標等遴選機制，預計明年一到四月進行遴選；離岸風電價格戰恐提前八年開打。

國產化遴選機制 明年四月前進行

林全七月時曾要求經濟部擴大離岸風力建設基礎設施，並將二○二五年目標放寬到6.5GW；但能源局八月底召開離岸風電開發遴選會議，仍堅持3.5GW目標不變。

若3.5GW目標不調整，能源局規定目前廿二案未在年底通過環評，將喪失本階段開發資格，等於是「逼著」環保署得趕在年底審完10GW，再由能源局自行「刷掉」6.5GW，顯示經濟部立場是「國產化」優於「環保」，環保署副署長詹順貴為此日前公開痛批制度不合理。

且不放寬目標，就算風場不是位於台電併網容量缺乏的彰化，是在可「馬上蓋、馬上併」的新北、桃園、雲林等地，也要一起競爭3.5GW，更引發業者反彈；還有業者喊出要撤資，因「沒有任何廠商會白白等上八年」。

因業者揚言撤資，且政院希望加快綠能腳步，傳出經濟部正研擬從3.5GW擴大到6.5GW；但增加的3GW將引入競標模式，僅原有3.5GW可適用躉購價格；由於明年躉購費率每度約五．三到五．八元，競標價格恐只到三元左右，相差近一倍。意味著原二○二五年以後才開始實施競標制，將提前八年開打。

能源局日前公布明年再生能源躉購費率初步價格，相關規範已透出端倪。費率審定會結論表示，離岸風力發電設備政策目標外所增加容量，其躉購費率「將結合市場競爭機制」；根據能源局規劃，放寬部分仍要經過含「國產化」目標的遴選機制。預計十月可拍板定案。