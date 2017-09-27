加速投資台灣 國營事業打頭陣

2017-09-27

全面盤點經部所屬重大投資

〔記者陳梅英／台北報導〕賴內閣拚投資，首場「加速投資台灣專案會議」將於今日啟動，行政院院長賴清德將親自主持，會議有三大主題，除了國發會報告整體投資狀況，將全面盤點經濟部國營事業重大投資計畫，並檢討經濟部招商投資服務中心功能不彰情況。

加強招商投資服務中心功能

國發會主委陳美伶表示，經濟部招商投資服務中心「看起來沒有百分之百發揮功能」，將建議在現有基礎上加強功能。她指出，近期拜會多個外國商會都指出同樣問題，台灣對外招商不夠積極，包括中國等其他國家，招商都非常主動，只要打一通電話，都會持續追蹤是否有投資意願；相較起來，經濟部的招商投資服務中心「比較被動」、功能沒有充分發揮。

此外，經濟部所屬國營事業的重大投資計畫也被列為第一波盤點對象，陳美伶表示，這些國營事業牽涉水、電等民生議題，而且都是基礎建設，期程、進度掌控非常重要，尤其電力供應問題，每一步都要很穩健。

陳美伶指出，今日將由經濟部國營事業委員會逐一盤點國營事業重大投資計畫，接下來將安排交通部、財政部報告。

陳美伶轉述，行政院長賴清德指示，企業投資遇到的「五缺」問題，每一項都要解決，像台積電、華邦電的投資案，政府必須「傾洪荒之力」去協助排除問題。

陳美伶也喊話，台電不要悶著頭自己做，遇有問題要懂得求救。她說，去年擴大投資方案，台電列出十幾項建設案，但電廠開發案都需要環評，也會遇到民眾抗爭問題，一個負責任政府必須大家共同承擔，一起解決問題，「不會讓台電孤獨去對抗」。