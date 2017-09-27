63％受訪企業 支持一例一休修法

2017-09-27

〔記者廖千瑩／台北報導〕一例一休實施逾九個月，新任閣揆賴清德上任後，也將一例一休修法列為優先法案。最新調查指出，高達六成三受訪企業支持一例一休重新修法，其中又以一般服務業及傳統製造業對修法的呼聲最高，主要聚焦在「休息日工資」、「七休一」和「特休」三大爭議。

一例一休上路至今，勞資雙方都反彈，除部分條文限制企業經營彈性，也讓有意透過加班增加收入的勞方，因企業管控並未蒙受其利。

在新北市蘆洲的五百人規模企業主就指出，一例一休後為了配合政策，原擬從二班制改成三班制，因此得多聘一五○人，但是算一算增加的成本後，寧可挨罰也不打算多聘人力。

根據人力銀行公布調查指出，七成二企業認為一例一休對公司整體影響負面居多，且實施至今已有六成企業確定勞動成本增加，企業勞動成本平均增十一．七％；且有六成企業指一例一休將使今年獲利減少，平均減少十三．四％；因一例一休衝擊大，有六成三企業支持立法院新會期重新修法。

調查也指出，最迫切需要修法的條文，近半數企業投給「休息日上班的工資增加，且工時納入加班計算」，其次是「每七日至少一日例假、一日休息日」，造成排班需求高的企業彈性度降低；第三是「增加特休，且年度未休完可發給工資」，大幅提高特休給假標準。

人資業者建議，一例一休修法建議可因應企業淡旺季勞力需求不同來訂，例如鬆綁加班工時上限給予彈性，增訂每三個月加班總工時上限為一三八小時（每月四十六小時乘以三）。