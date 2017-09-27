修一例一休 賴揆︰權益、彈性兼顧

2017-09-27

勞動部今舉辦座談會

討論特休假遞延等6議題

〔記者鄭鴻達、楊淳卉、吳柏緯／台北報導〕行政院長賴清德昨首赴立法院答詢，針對一例一休修法，賴清德指出，未來會聽取立委意見後才調整，盼既保障勞工安全與權益，也給企業經營彈性。勞動部也將在今天舉行座談會，針對特休假遞延、七休一、彈性工時等議題進行討論、蒐集各界意見。

本會期提出修法版本的立委何欣純昨詢及賴對一例一休修法態度。賴清德表示，他會在聽取各位立委意見後再做調整，他來自基層，在台南市長任內聽到不少聲音，有人認為一例一休不錯，也有人認為造成企業經營困難，修法會朝保障勞工安全及權益，也給企業彈性。

立委李彥秀質詢指出，民進黨當時草率通過一例一休，造成多方都輸及各界不適應，現又要修法，是否願為整件事道歉？賴清德回應，他身為行政院長就會來負責，願意用更積極態度解決問題。

面對國民黨質疑當時快速通過修法，還不斷強調一例一休修法優點，現在卻又要修法，賴清德認為「好壞是相對」，是當時拿一例一休與兩例假進行比較。

李彥秀要求，全年總工時討論須回到砍七天國假之前的基礎；團體協約簽訂必須增加；應有具體解決低薪方式；醫師納入勞基法。

時力、工商團體火爆互嗆

另外，工商團體近期提出一例一休修法版本，並積極遊說立法院各黨團。工總理事長許勝雄、台灣區電機電子公會副理事長鄭富雄、工商聯合總會理事長秦嘉鴻昨拜會時代力量黨團時，遭時力黨團總召徐永明當面回嗆「什麼事情都要怪一例一休的錯」，勞基法不是麻糬，「你們（指工商界）想捏就捏、想抓就抓」，讓許勝雄當場臉色鐵青，回嗆徐把他講得好像很沒誠信一樣，但他其實是「全台灣最有誠信的人」，現場氣氛相當火爆。

至於勞動部今天會議討論的議題包含，「休息日出勤工資規定、加班補休標準」、「特休假由勞工排定、未休完特休假遞延請休」、「輪班制勞工更換班次應間隔十一小時」、「七休一令釋限制勞工不得連續工作超過六天」、「每月加班時數上限、加班時數以一定區間為總量管制」、「彈性工時實施區間、適用四週彈性工時行業」等六項。

由於開會通知在兩天前才送抵各個與會團體手上，引起不少工會批評勞動部是「突襲開會」。全國產業總工會秘書長戴國榮表示，勞團的立場就是維持現狀，要求勞動部表態，應站在照顧勞工的立場。