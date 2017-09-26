台經院︰i8沒排隊熱潮 是警訊

2017-09-26

留意4變數︰i8買氣淡、股市退燒

台幣貶、半導體設備投資趨緩

〔記者陳梅英／台北報導〕台經院昨日發佈8月製造業營業氣候測驗點創下3年新高，對於景氣看回不回，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，主要是出口連3個月2位數成長，令人喜出望外，不過景氣榮景能否延續到第4季，孫明德提醒有4大變數要留意：第1個就是iPhone 8賣不好，另外股市退燒、貨幣貶值以及電子業、半導體投資趨緩都要留意。

孫明德說，台灣節氣才剛過立秋，金融市場尤其是股市也出現立秋現象，由熱轉冷，上週五開始，連2日股市大跌超過百點，資金有退潮跡象，預期情況到第4季會更嚴重。

不過最擔心的還是民間投資，孫明德舉半導體資本設備進口值為例，他說這項數字已經連續2個月下滑50%，半導體資本設備進口減少是一個麻煩的問題，可能是廠商先前已經提前備貨或是需求沒有想像中好；而資本設備進口減少也意味著接下來投資趨緩，如果投資少、消費不怎麼樣，只靠外需撐，就算國際經濟表現再好，台灣第4季還是會有些隱憂。其中，iPhone 8開賣未造成排隊熱潮可能是一項警訊。

孫表示，這次iPhone 8在台灣以及中國各地開賣第1天都沒有造成排隊熱潮，與往常榮景差很多，「iPhone 8不好就很難期待iPhone X」，半導體資本設備連續2個月下滑也就不是偶然，孫並表示，今年經濟表現可能會呈現波浪狀，第1季與第3季好，第4季不用期待太多。

另外，地緣政治問題也要注意，孫明德認為，德國現任總理梅克爾的當選在預期中，對台灣來說屬於「無感的好消息」，但中美貿易大戰以及美韓局勢緊張，台灣很難不被波及，尤其整個東亞是一條供應鏈，上游是日本，台灣與韓國是中間廠商，中國是下游，若美韓開戰，日本被牽連進去，台灣也會受到衝擊，美中的貿易戰，台灣是否遭受池魚之殃更要小心。

台經院昨日發佈8月景氣動向調查，製造業連續3個月上升並創3年新高，服務業也受惠於股市熱絡，由下滑轉為上揚，但營建業反而在連續2個走升後，轉為下跌。

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