作帳變結帳？ 短線避開法人賣超股

2017-09-26

〔記者卓怡君／台北報導〕台股空頭氣盛，連2日大跌逾百點，不僅跌破季線、1萬400點大關，更朝半年線靠攏，1萬300點關卡岌岌可危，原本市場期待的投信季底作帳行情大走調，投信昨日在集中市場更大賣12.42億元，先前投信大買的原相（3227）、台燿（6274）、信昌電（6173）等均出現反手賣超現象，信昌電更被打到跌停。法人指出，因台股處於相對高點，外資又偏空操作，籌碼逐漸凌亂，投信作帳變結帳，短線宜先避開法人大舉賣超個股。

北韓與美國相互嗆聲，雙方口水戰使東北亞緊張局勢再增溫，美國上週六派出轟炸機與戰機，遠赴北韓海域，台股連續2日嚇趴，跌幅居亞股之冠，昨日小幅開低後，在期貨跳水摜壓下，再度出現高達百點的重挫，外資為台股本波下挫最大元凶，累積本月以來到昨日為止，外資已狂倒台股483億元，投信賣超72.5億元，自營商賣超100.4億元，三大法人本月以來賣超台股達656億元。

摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒指出，受到蘋果新機推出後資金獲利了結壓力，加上美國與北韓雙邊情勢惡化，拖累台股走跌，9月以來外資幾乎賣超居多，本週指數若能止穩，並於3天內迅速收復月線與季線，代表多方勢力並未退場，僅受到短線空方趁勢作亂影響，多頭格局未遭破壞。

另外，更可將外資動向視為行情指標，葉鴻儒說明，若台股多頭行情退潮，通常會伴隨外資單日逾百億元的賣超幅度，但目前並未見到此狀況，研判外資僅為波段獲利了結，行情尚未出現反轉訊號，資金年底前將重返電子類股，此時反而是拉回布局的時機。

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