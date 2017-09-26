iPhone X零件出貨 傳蘋果喊停 蘋概股不支倒地

2017-09-26

部分良率低 供量僅達40％

〔編譯盧永山、記者陳永吉／綜合報導〕由於消費者都在期待iPhone X，導致iPhone 8的需求不旺，此外，昨天還傳出蘋果已經指示iPhone X的零組件供應商，暫緩出貨iPhone X的部分零組件，以及新版Apple Watch傳出有連線問題，使得台灣蘋概股昨天跌得鼻青臉腫。

根據「電子時報」英文版昨天中午引述國內上游供應商的消息指出，目前蘋果供應鏈對於初期iPhone X生產所需的零組件供貨量，只達到40%，有些供應商的產線良率仍太低，這個消息成為昨天蘋概股倒地的導火線。

自iPhone 8開賣後，有評論指出，該機不過是iPhone 7的改良版，並無太多新意，而且券商Rosenblatt Securities分析師張俊（Jun Zhang）在報告中指出，iPhone 8在中國和美國的預購量低於iPhone 7和iPhone 6，iPhone 8預購情形不佳，恐面臨減產窘境。

創投機構Loup Ventures創辦人孟斯特（Gene Munster）先前曾預測，在蘋果推出iPhone 8後，股價可能拉回5-10%，即便iPhone 8受到歡迎，這是因為投資人高度期待新iPhone為蘋果帶來的成長，使過去1年蘋果股價上漲了逾50%，但在新iPhone出爐後，投資人開始關注未來幾季蘋果的營收表現，因此有投資人開始獲利了結。

但券商Piper Jaffray分析師奧爾森（Michael Olson）認為，蘋果股價拉回是「短空長多」，因市場都在關注售價999美元起跳的iPhone X，這款新機被視為蘋果最先進的智慧手機，重申對蘋果的投資評等為「加碼」，並預測iPhone X的高價將有助於提高蘋果的獲利，因此將蘋果的目標價由190美元提高至196美元，較上週五收盤價151.89美元還有29%的上漲空間。

奧爾森表示：「如果iPhone 8需求不旺，這可能會是一件好事，因這意味了iPhone X可能大賣。對蘋果而言，這將是一個正面的轉變，因為該公司將朝向更高價的模式。」

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