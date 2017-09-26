台銀舉辦經濟金融論文獎

2017-09-26

〔記者盧冠誠／台北報導〕為發掘與激盪台灣豐沛的經濟金融研究能量，台灣銀行特舉辦經濟金融論文徵選活動，竭誠歡迎符合參賽資格的碩士生與博士生共襄盛舉，開創台灣財經研究嶄新的一頁。

百年來台灣銀行秉持對經濟金融知能的傳承與創新，建構研究分享平台，奠定台灣經濟金融研究基石。為延續台灣銀行重視經濟金融研究的傳統，以及支持當前財經研究，善盡企業社會責任，即日起舉辦「2017臺灣銀行經濟金融論文獎」徵選活動，透過優質的研究論文見證台灣財經知識力，並營造有利於經濟金融研究的環境。

徵選活動自即日起至2017年11月15日止，以經濟金融研究為主題，歡迎具中華民國國籍且為國內公立大學或教育部立案的私立大學或獨立學院105學年度畢業的碩士生及博士生，皆能以未於任何競賽中得獎或公開發表過（但為取得學位所為之發表行為不在此限）的學位論文報名參賽。

論文徵選活動總獎金高達66萬元，博士生組金、銀、銅獎及優選獎金分別為10萬元（1名）、7萬元（2名）、3萬元（3名）及1.5萬元（6名）；另碩士生組金、銀、銅獎及優選獎金則分別為6萬元（1名）、3萬元（2名）、2萬元（3名）及1萬元（6名）；更詳盡的活動內容可至台灣銀行網站下載。

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