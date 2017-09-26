台銀申設法蘭克福辦事處

2017-09-26

〔記者盧冠誠／台北報導〕台資銀行首家！為因應英國脫歐帶來的不確定性，國銀龍頭台灣銀行昨舉行臨時董事會，決議申設德國法蘭克福辦事處，台銀董事長呂桔誠期許，未來法蘭克福辦事處可與英國倫敦分行共同建構一個Team（團隊），服務更多在歐洲的台商。

1899年成立的台灣銀行，今年邁入118年，再過兩年即有二甲子歷史，呂桔誠表示，上任以來開始推動1、3、5年的國際布局戰略計畫，海外據點將由目前的10處倍增至20處。

先前有不少研究機構擔憂，英國脫歐後，銀行將失去在英國掛牌後即可在歐盟各國執業的「牌照通行權」，大型銀行恐考慮將業務由倫敦移至愛爾蘭都柏林、法國巴黎或法蘭克福等地。

呂桔誠指出，其實台銀上個世紀即在法蘭克福及荷蘭阿姆斯特丹設有辦事處，但2000年考量某些原因後裁撤，當時可能不會想到英國有天會脫離歐盟；現在除了重回法蘭克福，預計11月台銀還會與一家歐系銀行進行合作協議。

呂桔誠說，德國、法國為歐洲經濟的兩大國，因此挑選其中的法蘭克福設立辦事處，規劃10月向金管會遞件，接下來再赴德國申請，希望明年3月春暖花開時可順利開業。

積極推動全球布局的台銀，後續還會在美國矽谷、泰國曼谷、菲律賓馬尼拉、越南胡志明市、印尼雅加達、澳洲雪梨等地設立據點；呂桔誠表示，台銀海外擴點不只單純追求國際化，更聚焦如何深化經營。

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