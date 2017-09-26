商店街個人賣場訂單數 超越蝦皮

2017-09-26

〔記者廖千瑩／台北報導〕商店街個人賣場半年超越蝦皮！台灣物件量最大的免費行動賣場「商店街」（4965-TW），其個人賣場自從推出0元免運以來，半年內台灣月化訂單數已超過600萬筆，半年成長800倍，物件數超過1.7億，傲人成績已追上、甚至超越蝦皮拍賣。

外界多認為，商店街個人賣場之所以能在這麼短的時間內勝出，主要是0元免運效果突出；商店街則回應，未來免運仍會是市場主流，只要能提供最優惠的平台，就能得到最大的市場。

有了0元免運助攻，商店街個人賣場一舉成為台灣訂單數最大的電商，分析其能在半年內達到月化訂單600萬筆，主要是0元免運的行銷策略奏效，加上主要競爭對手蝦皮已在今年4月開始收成交手續費，且陸續取消免運，形成半年內用戶大跳槽。

月化訂單600萬筆

商店街個人賣場背後母公司為台灣本土網家集團，目前網家集團在B2C的24購物及露天拍賣都佔有第一名的位子，這次網家集團全力支持商店街個人賣場進行0元免運，再得到行動端第一的位子，也同時完整了集團在行動端的佈局。

商店街個人賣場營運長黃淑琳表示，這半年來個人賣場已從社群上得到豐碩成績，個人賣場粉絲人數已超過100萬人，Line官方帳號會員也超過268萬人，這些社群成員的力量非常強大，每一波行銷活動，只要在FB上公告，往往都有上千人呼應留言，網友也很支持0元免運的活動，才能讓平台不斷成長。

分析商店街個人賣場的使用族群，以年輕女性為主，舉凡保養品、女裝、婦幼、居家都是主力消費品項，美妝賣家就表示，0元免運的催化下，只要賣場一做活動，許多顧客看到便宜就多買一些，跟過往客人要東湊西湊滿額有很大差異，館內沐浴保養類商品業績已成長5倍。

另一位香水賣家也說，因為0元免運，許多買家指名賣家在個人賣場下單，賣家也提供獨家下殺品在個人賣場販售，單週售出近百支，也帶動賣家賣場內業績成長2倍。0元免運不只讓商店街成為交易筆數最多的電商，也讓平台上的賣家成為最大的獲益者。

〈span class=paperkeyword〉商店街個人賣場〈/span〉