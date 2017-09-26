復興航空兩筆不動產 拍賣底價近10億元

2017-09-26

〔記者徐義平／台北報導〕2014年復興航空才風光砸下重金買進高雄漢神商圈的10層樓整棟商辦，隨著公司解散，買進沒幾年的高雄分公司如今也遭到高雄地院法拍，預計10月19日執行第一次法拍，底價為8390萬元；若加計二拍的「復興空廚」底價，合計法拍總底價近10億元。

高雄分公司下月一拍

根據司法院法拍屋公告，遭到法拍的復興航空高雄分公司，地處前金區自強三路，地上10層，地坪約45.07坪、總建坪約482.49坪，若直接拆算每建坪底價約18.24萬元。

根據法院筆錄，今年5月履勘時，債務人代理人在場稱1樓出租予馬可先生第一有限公司，租約自2015年1月1日起至2018年1月31日，每月租金為4.5萬元，並有書面契約，其餘樓層地下室、2-10樓皆閒置無人使用，而且現場已無供電，僅有水，為不點交法拍物件。

寬頻房訊指出，該法拍物件周邊鮮少商辦實價資訊，反觀距離該法拍物件車程10分鐘內的高雄地標八五大樓有不少商辦實價紀錄，不過價格相對混亂，低樓層分為兩種行情，每坪17~20萬及22~25萬元，推測應與經營日租套房有關。

復興空廚本月底二拍

此外，桃園地院也預計本月27日第二次法拍地處桃園機場周邊的「復興空廚」廠房，底價9.01億餘元，地坪大約5774.06坪、建坪約5667.64坪，直接拆算每建坪底價約16.28萬元。

針對上述兩件復興航空遭到法拍的資產，法拍業者認為，由於兩件都各自帶有租約，導致拍定後無法點交，加上還有一些因素，預期前兩拍要拍定恐有其難度。

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