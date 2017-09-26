台境搶攻循環經濟商機

2017-09-26

〔記者陳永吉／台北報導〕土壤污染整治業者台境企業（8476）所建置的台灣第一座土壤復育廠—新化廠，今年第一季正式啟用，台境董事長張耿榕表示，首批復育過的土壤，第二季已經處理8000噸，9月開始進行第二案，希望藉由廢棄物處理再利用營收比重的提升，創造新的成長引擎。

張耿榕表示，除了土壤復育廠啟動的貢獻外，台境也將業務從環境工程專案持續向下游延伸，未來還會持續擴大爭取廢棄物處理再利用的其他業務，搶攻循環經濟商機。張耿榕指出，台境要像過去幾年營收高成長的機會不大，唯有透過營收結構的調整，才能延續公司的獲利成長動能。

張耿榕表示，目前公司主要兩大業務，包括環保專案工程與顧問服務、廢棄物處理，前8月的營收占比分別為81%與11%，不過今年下半年毛利率較佳的廢棄物處理相關營收還會再提升，因此獲利表現將比營收佳。

隨著台境持續深化從污染場址調查顧問、採樣檢測、設備組裝、現場整治施工到離場廢棄物處理再利用的垂直整合修復技術，台境將有效提供土壤及地下水污染整治一條龍的服務。

張耿榕指出，今年台境的土壤復育再利用已進入個案處理階段，明年3月將向環保署爭取通案處理的資格，一旦獲得核准，屆時相關業務來源將更穩定。

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