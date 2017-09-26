美太陽能需求恐腰斬 台廠先賺急單

2017-09-26

〔記者張慧雯／台北報導〕美國國際貿易委員會（ITC）於美國時間9月22日公布201條款的調查結果，判定境外模組進口確實對美國太陽能產業造成嚴重損害。研調機構EnergyTrend認為，這可能帶來極高的貿易門檻，並使美國2018年的實際需求腰斬；不過台灣太陽能廠預期，10月底前美國市場都將有急單效應，至於是不是影響2018年的需求？業者則苦笑，「太陽能產業沒辦法看到這麼遠！」

美商Suniva今年4月宣布破產後，訴請啟動201條款，要求美國對所有境外進口的太陽能電池與模組實施貿易管制，並提出第一年電池每瓦0.40美元、模組每瓦0.78美元的進口最低價門檻，而ITC於5月17日正式受理申訴並展開調查，調查項目聚焦於進口至美國的晶矽太陽能電池。

ITC認定境外進口的模組對美國造成「嚴重損害」，並宣布201條款進入救濟階段，ITC將在10月3日召開第一次聽證會後，決定實際的救濟措施，並在11月13日送交美國總統川普，根據ITC的公告時程，川普將在60日內（亦即明年1月12日前）決定是否啟用。

EnergyTrend分析師蔡篤慰指出，在可能祭出高門檻的憂慮下，部份美國及海外企業會在這段期間加強拉貨及增加美國庫存量，爭取最後一點時效，不過多數企業仍會觀望至10月3日第一次聽證會之後，才會啟動拉貨；他認為，最有可能提出保證金制度的時間點，應該是11月13日ITC提交完整方案給美國總統川普後，在此之前，廠商仍能在有限時間內向美國出貨、堆積庫存。

台廠業者則說，太陽能業者除分散客戶外，更同時分散產品線、朝太陽能電站之路前進，估計短期價格下滑的太陽能產品，又有機會因美國拉貨潮而上揚，10月底前的急單效應要好好把握、先賺先贏，明年美國市場需求下滑，只能另覓其他出海口！

〈span class=paperkeyword〉太陽能〈/span〉