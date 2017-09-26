集盛膠原蛋白尼龍紗 獨步全球

2017-09-26

〔記者陳柔蓁／台北報導〕台灣尼龍大廠集盛（1455）的「持續涼感紗」，去年獲選小熊隊與克里夫蘭隊的隊服，因此登上美國職棒大聯盟，今年更推出獨步全球的產品「ZIS®COLLAGEN膠原蛋白尼龍紗」，展現該公司的研發能量，與台灣紡織聚落上、中、下游的向心力，抵抗來自中國與東南亞供應鏈的侵襲。

董事長葉守焞表示，公司致力創新研發，開發了回收、深染等尼龍新品，都是為了循環經濟、減少環境污染、促進地球環保努力，且與各層次紡織公司各司其職而非互相爭利，這是「台灣紡織業明天會更好的路」。

成立將近一甲子的集盛，昨（25）日在紡拓會舉行新品發表會，現場座無虛席，紡織股王儒鴻（1476）、聚陽（1477）、遠東新（1402）、宏遠（1460）、南紡（1440）、杜邦、和友等公司共襄盛舉，是紡織界盛事。

ZIS®COLLAGEN是採用廢棄魚鱗做成的膠原蛋白改質後與尼龍6單體聚合，製造出仿生物纖維的特性，具有親膚、涼感、消臭等功能。因為膠原蛋白經清真認證，能夠搶攻回教市場。這種紗線要經過高熱的加工、高速的紡織，織出的布有近似蠶絲、羊絨的滑順觸感，且吸濕涼感、染色飽和值是一般尼龍紗的1.5倍，使用染料有效率、排放量少，能用於貼身內衣、銀髮保養、美容、戶外、運動等服飾。儒鴻已經拿了5噸的ZIS®COLLAGEN去打樣，董事長洪鎮海表示，已進行人體測試，品牌客戶反饋良好。又目前終端服飾庫存水位下降，價格穩定，預期採用新品的意願會提高。

集盛是研發導向，擁有自己的創新研發團隊，由5名博士與多名碩士組成，每年研發費用約一億元，ZIS®COLLAGEN已經送樣日、歐、美女性內衣與運動品牌，獲採用後，將從明年第一季起放量，預期每月出貨量能達到300噸，目前一個月尼龍紗線總出貨量約1500萬噸。

集盛副總尤義盛觀察，尼龍的原料己內醯氨（CPL）處於緩漲階段，他認為尼龍粒與加工絲報價下半年穩定，有利於營運規劃，法人則樂觀預估，集盛今年有機會達到營收獲利雙增。

〈span class=paperkeyword〉集盛#紡織業〈/span〉