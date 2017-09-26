ZARA透過智慧製造 進店購衣增3倍

2017-09-26

〔記者陳柔蓁／台北報導〕為增進事業的經營效率，各產業搶搭智慧製造列車，但智慧製造得先以大數據為基礎，前美國白宮顧問李傑教授指出一個最基本又最關鍵的做法：「數據要處理非只儲存，不然會成為負擔。」ZARA即是最佳案例，透過智慧製造，讓一般人一年平均進店買衣服的次數由4.1次提高到17次。

李傑是工業大數據專家、美國白宮資訊物理系統顧問，他在日前「工業大數據和AI智慧製造轉型暨案例研究」專題演講中解釋，大數據是一個系統化累積智慧、知識的方法，讓以往用經驗性與敬業態度組成的「工匠精神」，以實證性數據讓企業營運達到最佳效率並傳承下去，達到「智慧製造／工業4.0」。

李傑介紹智慧製造的步驟：一、知道自己想解決什麼問題，像是機器停機時間太長、製造成本太高，因此要調整機台。二、取得分析數據，要有目的的在機器上裝感測器，但不是每一樣檢驗都做，就像人們健康檢查不必每年每個項目都做。三、採取行動。

美國SoftWear Automation技術推廣總監Fralix博士指出，智慧製造後，自動化是協助人的發揮：讓工廠更有生產力，在科技幫助產能擴大三倍的情況下，就有更多工作機會。因此科技是機會，不是威脅，而科技最好的一點是「不帶情緒」，例如GPS導航，如果一不注意開錯路，GPS不會罵人，會自己在原地重新定位找路，這反映出科技具有彈性的特質，因此企業在智慧製造上，首要思考的應該是目標，然後開發策略、找夥伴。

目前使用大數據與智慧製造協助紡織生產與零售最成功的案例是ZARA，他們讓一般人一年平均進店買衣服的次數，由4.1次提高到17次。

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