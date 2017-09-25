柯P傻傻分不清 第3方支付與電子支付不同

2017-09-25

電子支付涉金流儲值 金管會要求記名

〔記者王孟倫／台北報導〕台北市長柯文哲前陣子開罵金管會阻擾悠遊卡申請第三方支付，卻被金管會回嗆根本沒提出申請。其實，「第三方支付」不可儲值、不能移轉資金，主管機關是經濟部，但「電子支付」與「電子票證」涉及金流儲值業務，主管機關是金管會，整個事件從頭到尾都跟「第三方支付」無關；悠遊卡公司想以既有的「電子票證」執照，申請可用無記名帳戶的網路交易，但金管會則要求悠遊卡公司應申請、採記名的「電子支付」執照。

「第三方支付」開放已久，是指交易過程中，買賣雙方透過一個中立的支付平台，為雙方提供款項代收代付服務；也就是買方把錢交給第三人，等收到商品後，第三人才將錢給賣家，以確保交易安全。較知名像是YAHOO的YAHOO輕鬆付或永豐銀的豐掌櫃等。

「電子支付」是除了第三方支付的代收代付外，還包括「收受儲值款項」、「電子支付帳戶間款項移轉」，範圍比第三方支付更廣；至於「電子票證」、又稱為電子錢包，這是可提供小額儲值的支付工具，像大家所熟悉的悠遊卡及一卡通等。這三種支付工具可適用範圍最多的是電子支付。

因電子支付是由第三方支付發展而來，但增加儲值及帳戶移轉等業務，有不少人仍習慣以「第三方支付」稱呼「電子支付」，但兩者並不相同，不宜混著使用。最新的例子就是柯Ｐ開罵金管會阻擾悠遊卡申請「第三方支付」。

實際上無論採用「電子票證」或「電子支付」，從頭到尾都跟「第三方支付」無關。為避免名詞混淆，金管會提出的「電子支付」比例過半計畫，也已正名為「電子化支付」；只要非現金的支付工具，包括信用卡、電子支付、電子票證、行動支付等，都屬於「電子化支付」。