學者︰金融科技創新 興利大於防弊

2017-09-25

〔記者王孟倫／台北報導〕針對我國電子支付發展緩慢，國內學者建議，金融科技創新的發展速度很快，主管機關未來宜採取更開放的態度，才有利國內各種支付工具及金融科技創新發展。

台灣綜合研究院長吳再益指出，電子支付是金融科技創新的一環，各國在這塊領域都投入相當多精力，但主管機關對於法令態度往往是關鍵因素，台灣政府應該要走在前面，不能一邊觀望、再一邊開放，否則，會讓業者很難做起來。

「在金融科技這領域，金管會應要興利大於防弊。」吳再益認為，金融科技是超越傳統領域，跨越到非金融產業，這往往會讓主管機關更加疑慮，像是過去第三方支付討論過程，常可聽到業者批評主管機關過於保守；台灣相較鄰國，金融科技發展已太過緩慢，建議未來金管會應持更開放態度，尤其是在法規鬆綁方面，給予業者更多彈性空間。

但台經院景氣預測中心主任孫明德提醒，在相關法令制定過程中，確保交易安全性是有必要的，這才能維護消費者權益；外界常批評台灣電子化支付發展遠落後中國，但日本、美國這些先進國家，也不是拿著手機四處支付，只能說中國的情況較為特殊。

孫明德指出，中國很多發展是從無到有，比如支付工具就直接跳過信用卡這塊，直接發展到電子支付及行動支付。他強調，台灣雖然不需要全盤複製別人的發展途徑，但人家好的部分，還是需要好好參考學習、吸取經驗，尤其在創新領域，主管機關應該要主動出擊、走在前方。

民營國銀主管分析，國人還是習慣使用銀行發行的信用卡，這已經行之多年，最近行動支付像Apple Pay可快速成長，是因直接綁定信用卡，差別在於付款的時候，從一張實體卡片改成手機而已，本質仍是信用卡；要改變消費者的支付習慣，仍需要一段時間，因現有支付工具已經很多種、也很方便了，電子支付才剛剛起步，要普及推廣使用，勢必仍有漫長的路要走。