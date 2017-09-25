業者︰法規不友善 拳腳難施展

2017-09-25

規定帳號密碼邏輯

認證等級規格太高

〔記者廖千瑩／台北報導〕國內電子支付發展緩慢，且目前取得金管會許可的專營電子支付機構，也只有五家業者。有業者直言，現在法規環境對專營電支的業者，並不友善，業者一直想披荊斬棘做業務，都覺得縛手縛腳。

究竟是哪裡不友善？業者說：「主要還是法規太嚴格了，連支付帳號密碼邏輯都被規定，且認證等級規格太過鉅細靡遺，國外的payment也沒有這樣規定，這樣子的法規環境對專營電支的業者太不友善了。」

因近期「數位悠遊卡」衍生爭議，金管會不排除修法，將電子票證與電子支付法規整合，避免再有電子票證業者可否經營電子支付業務的爭議。

電支業者表示，主管機關願意鬆綁法規，當然是樂觀其成，不管是電子支付或電子票證，大家都得照著遊戲規則走。當初會跨入電支領域，就是認為這一塊很有前景才會投入。

PChome網路家庭旗下專營電子支付機構「國際連」坦言，台灣的電子支付幾乎是從零開始，對專營電支的業者來說，真的比較辛苦，也一直很努力想推廣。

與行動支付規格 不能相提並論

「國際連」說，外界老是拿電子支付規格，去跟Apple Pay等行動支付等擺在一起比較，事實上彼此規格不同，不太能放在一起比；對業者來說，真正的挑戰主要還是法規環境不太友善，包括支付帳號密碼的規定、身分認證等級規格太高也太細等，都讓業者覺得想大展拳腳卻施展不開。