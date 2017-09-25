中資搶灘 我電子支付牛步上路

2017-09-25

銀行局︰擬開放手機指紋辨識 提高消費者使用意願

〔記者王孟倫／台北報導〕中國兩大電子支付業者「支付寶」及「微信支付」先後在前年底、去年初搶灘台灣，佈點數都已超過兩萬多家，但國內從「第三方支付」演變而來的「電子支付」，從去年十月上路至今，有五家專營機構開業，但到今年七月底，累積交易金額僅十六億元，遠落後行動支付的七十六億元；國內業者批評是法規環境不友善，發展緩如牛步。金管會表示，將持續鬆綁相關規定，包括研議開放手機指紋辨識等，以提高消費者使用意願，協助電子支付產業。

累計至今年7月底 交易金額僅16億元

我國原已開放第三方支付業務，但網路業者希望能像中國的支付寶，進一步開放用戶「儲值」，被稱為「第三方支付專法」的「電子支付機構管理條例」在前年五月立法通過；但業者取得許可及營業執照後，卻卡在金管會規定電子支付帳戶得採「實名制」，要「手機號碼」與「身分證字號」雙認證；因業者有大量未實名認證用戶，影響用戶意願，去年八月再鬆綁規定，給予「緩衝期」，在明年底前，允許只用手機號碼就能註冊帳戶，讓問題暫時解套。

不過從數字來看，電子支付發展依然緩慢，「專營」電子支付機構的歐付寶、橘子支、智付寶、國際連與台灣支付ezPay，到今年七月底，五家累計交易金額僅十六億元。反觀國內的行動手機支付，去年底累積交易金額為廿四億元，從今年三月底，包括Apple Pay、Samsung Pay與Android Pay等三大國際支付先後加入後，快速炒熱行動支付市場，到七月底，累積金額攀升到七十六億元，三月底到七月底短短四個月增加四十六億元。

5家業者各有百萬會員 「潛在客群」

金管會認為，現在論斷還太早，專營電子支付機構的業者上路較晚，從去年十月才開始，像第五家業者的台灣支付ezPay今年六月下旬才開業；目前五家電子支付機構的會員合計已有六十七萬人，而多數業者原本從事遊戲或電子商務平台，各自既有的會員都超過百萬人，這是電子支付發展很大的潛在客群。

銀行局官員表示，現在正研議下一波開放措施，已交付銀行公會研議中，預計九月底或十月初宣布；包括電子支付使用者的身分認定，將開放使用手機的「指紋辨識功能」等，讓消費者更為便利，提高消費者使用意願。