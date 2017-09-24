台塑汽油 週一起漲3角

2017-09-24

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台塑石化昨宣布，自週一（廿五日）凌晨一點起，調漲汽油批售價格每公升○．三元、柴油批售價格每公升○．四元；調整後市場參考零售價，九二無鉛汽油每公升廿四．八元、九五＋無鉛汽油每公升廿六．二元、九八無鉛汽油每公升廿八．三元、超級柴油每公升廿二．三元。

台塑石化說明，受到市場預期產油國可能延長減產協議，加上美國原油庫存上升緩慢，以及成品油庫存減少等影響，使得本週國際油價持續上漲；考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率等因素後，決定調整汽柴油價格。