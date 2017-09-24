拖10多年 財劃修法續卡關

2017-09-24

記者鄭琪芳／專題報導

中央統籌稅款分配屢遭地方質疑，財政部研擬「財政收支劃分法」修正草案，卻因各縣市意見擺不平，導致財劃法修法一再延宕。財政部高層表示，新版草案以「滿足基本財政需求」及「兼顧財政努力」為原則，各縣市分配金額「只增不減」，但今年修法來不及，明年又有縣市長選舉，可能要等選後再討論。

財劃法修法延宕十多年，扁政府及馬政府都曾提出修正版本，都未能完成修法。蔡政府上任後，重新討論財劃法修法，朝四大原則進行，包括擴大統籌稅款規模、提高地方自主財源、優先彌補財政收支差短、強化財政努力及財政紀律。

財政部國庫署官員指出，新版草案維持舊版草案各縣市分配金額「只增不減」的原則，現行「先按比例再按公式分配」將改為「直接按公式分配」，且直轄市與縣市適用同樣的公式，分配更為合理。

新版重視財政努力 不再懲罰好學生

不過，財政部去年估算今年統籌稅款通知分配金額，部分縣市因財政收支差短縮小而減少，遭質疑「懲罰好學生」。國庫署官員說明，現行統籌稅款分配公式，縣市依財政收支差短及營業額計算，分別占八十五％及十五％，因為要先彌補財政收支差短，對財政努力考量較少且以營業額計算，所以出現這樣的問題。

財政部高層表示，部分縣市今年統籌稅款通知分配金額略減的問題，已協調主計總處以補助款補足；這個問題新版財劃法有考慮進去，有些地方政府努力開源，不能因為這樣把他們的統籌稅款扣下來，要鼓勵他們，未來統籌稅款分配將更重視「財政努力」，這個問題會有改善。