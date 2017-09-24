中國太陽能板 恐被美課重稅

2017-09-24

ＩＴＣ「201條款」初裁 損害美太陽能產業

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）廿二日宣布對太陽能板（電池和模組）「二○一」條款調查初裁，認定從中國和其他國家進口的廉價太陽能板增加，對美國業者造成嚴重損害，為川普總統實施關稅等救濟措施鋪路。ＩＴＣ將有兩個月時間向川普提出報告和建議，川普明年一月前可決定是否採取貿易救濟措施。

根據美國一九七四年貿易法二○一條款，川普將決定是否及如何保護美國太陽能製造商。ＩＴＣ初裁後將進入救濟調查程序，十月三日將先召開救濟聽證會，十一月十三日前向川普提出報告；川普於明年一月十二日前可決定是否採取課徵關稅、實施配額等救濟措施。

避免台灣遭波及 國貿局將出席聽證會

我經濟部國貿局表示，美國防衛調查的調查對象是全球性的，但與美國簽有貿易協定且非造成美國產業嚴重損害的國家可獲排除；將會出席十月聽證會表達立場，適時要求與美方諮商，維護台灣廠商權益。美國海關統計，去年馬來西亞、中國、南韓的電池及模組占美國進口六十三％，台灣占三．二％、約二．七億美元。

美國ＩＴＣ以「四比○」通過喬治亞州太陽能板生產商Suniva公司提出的申訴，俄勒岡州德廠SolarWorld美國子公司隨後也加入提告。Suniva指控，來自中國等亞洲國家的太陽能板湧入，壓低價格，造成美國業者無法競爭，被逼到瀕臨滅絕。Suniva已宣布破產，SolarWorld須裁撤四分之三人力。

Suniva和SolarWorld都肯定ＩＴＣ裁定，Suniva呼籲川普實施貿易救濟措施，「防止中國和其代理人擁有太陽（能產業）」。Suniva多數股權由中資順風清潔能源持有。

不過，此裁定嚴重打擊美國太陽能安裝業，因課徵進口關稅將推高太陽能價格，而太陽能價格甫降到有競爭力水準，能和化石燃料的發電匹敵。美國太陽光電產業協會（ＳＥＩＡ）警告，一旦大幅保護措施被採行，美國太陽能產業將流失約三分之一工作、達八．八萬個。據非營利的太陽能基金會統計，去年太陽能的製造業工作僅占十四％。