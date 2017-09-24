安倍救經濟 考慮再減稅

2017-09-24

鼓勵企業投資

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕路透引述消息人士指出，日本首相安倍晉三正在考慮引進新的租稅減免措施，鼓勵企業加薪和增加資本支出，以刺激經濟成長，考慮選項包括降低目前廿九．九七％的實質有效公司稅率在內。

消息人士指出，安倍準備在週一召開記者會公布租稅減免措施，延後達成財政預算平衡的時間點，並一起宣布將於下月提前舉行國會大選。薪資成長和資本支出增加，被視為是促進安倍力推投資人力資源和提高生產力創新的關鍵。

不過，日本企業一直持謹慎態度，坐擁創紀錄高點的現金水準，卻不願支出，使得日本經濟無法進入由民間部門引導成長的良性循環。日本實質有效公司稅率從安倍上台後一路下滑，從二○一三年的卅七％降至二○一六年的廿九．九七％，降幅超過七個百分點。

消息人士表示，安倍政府討論推出新的租稅減免措施時，降低實質有效公司稅率的想法也被提出來；不過，由於許多日本公司仍在增加內部資金儲備，很多官員也質疑此舉能否有效刺激企業投資。

另外，日本官方消息表示，安倍在週一記者會上還將承諾動用部分預訂於二○一九年提高消費稅所增加的財源，為教育和托兒提供資金。

安倍近日在紐約演講時，誓言提出稅政、預算及監管的「大膽政策」，以促進日本國內投資，並將進一步推動公司治理改革，呼籲投資人安心把資金投入日本證券市場。