學者︰解決五缺 才是當務之急

2017-09-24

政府沒挑選產業的眼光

〔記者李靚慧／台北報導〕對於台積電董事長張忠謀反對「五加二產業」，學者認為，現在產業環境複雜，但政府的思維還停留在六○、七○年代，與其讓一些思維不夠先進、不瞭解當代運作模式的專家去選擇產業，不如優先為企業解決當下關注的問題。

元大寶華經濟研究院長梁國源指出，過去的思維是要求政府選出一個最適合國家的產業，然後藉由產業發展提升國家競爭力；但現在整個生產程序、產業價值鏈相當複雜，政府是否有足夠資源去支持產業價值鏈，值得懷疑，而我們的政府還停留在過去階段。

梁國源提醒，無論前瞻建設或「五加二」產業，都要以「保住台灣的生存」為唯一考量，縮減南北城鄉差距無法立即提升台灣經濟成長及競爭力，因此政府施政重點應該在解決產業界擔憂的「五缺」問題。他表示，目前台灣還有不少具競爭力的產品，政府應協助企業保持台灣產品在國際上的能見度、可辨識度。

梁國源說，張忠謀對東西方文化、歷史有充分了解，是具有高度、真正有格局的Thinker（思想家），且有真正實戰經驗，了解目前產業價值鏈的複雜度；因此，他的觀點是大家可以認同的。

台經院景氣預測中心主任孫明德也認為，政府其實沒有這麼聰明，有先見之明可以挑出有前景的產業，都是民間已成熟發展，政府才「跟風」，要不就是別的國家已經有了，發展綠能、生技就是如此。

對於張忠謀的談話，孫明德解讀，政府與其選出模範生、給予獎學金，不如讓產業公平的競爭，只要企業達到訂定的關鍵績效指標（ＫＰＩ），政府就給予政策優惠；而不是讓政府挑選產業，「因為政府並沒有這樣的眼光」。

孫明德指出，要比租稅優惠，其他國家比台灣更優惠，台灣有最便宜的水電，還是招不到外資；與其挑選特定產業給予優惠，不如把企業最關心的缺電問題顧好。