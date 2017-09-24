政院︰「五加二」目標 與張忠謀一致

2017-09-24

要以創新帶動經濟成長

〔記者鄭琪芳、李欣芳／台北報導〕對於台積電董事長張忠謀反對政府提出「五加二產業」，認為民間要做什麼產業政府最好不要介入太多。經濟部次長龔明鑫表示，台積電一直致力於提高附加價值及創新成長，而政府提出「五加二」創新產業，就是要帶動以創新為導向的經濟成長動能，跟台積電的發展方向是一致的。

行政院發言人徐國勇也表示，「張董的意思我們很了解」，經濟就是要成長，如果經濟沒有成長，一切都是假的；「五加二」產業的目的就是要促進經濟成長，與張忠謀的目標一致。

他認為，張忠謀談的是目標，「五加二」產業是手段和方法，裡面包含很多基礎建設，以多元帶動成長，達到創新、就業與分配。

龔明鑫指出，台積電是台灣之光，附加價值高，並且創造就業，給年輕人更多的機會，一直持續在世界發光。不過，回顧我國半導體產業發展歷程，也不能說政府沒有給予幫助，其實政府也投入很多，例如研發方面、國發基金投資等，政府也做了很多努力。

經部︰改善基礎設施 政府一直在做

他表示，台積電一直致力於提高附加價值及創新成長，而政府提出「五加二」創新產業，就是要帶動以創新為主體的成長動能，跟台積電的發展方向是一致的；「五加二」產業就是要連結未來、連結國際及連結在地，整合起來，實踐以創新為導向的經濟發展模式，發展新的經濟成長動能。

對於張忠謀表示，政府應該將焦點放在基礎建設上，把基礎設施弄好是政府的責任。龔明鑫說明，改善基礎設施政府一直在做，這個跟推動「五加二」創新產業並非互斥的，而是互補的，政府努力解決土地、用水、用電等問題，除了硬體設施，一些軟性的基礎設施也在修正及調整，包括法規鬆綁、資金協助等。