華邦電︰政府應多支持半導體業

2017-09-24

對台灣有信心 希望不要分散太多資源去發展新的產業

〔記者洪友芳／台中報導〕記憶體大廠華邦電子與台積電同一年成立，今年邁入三十週年。華邦電董事長焦佑鈞昨表示，華邦電在科學園區出生長大，園區就像華邦電最熟悉的家，第二座十二吋廠決定仍在園區興建，預計明年第二季在高雄路竹園區動土，對台灣持續保持信心，相信政府會努力協助產業解決問題；華邦電總經理詹東義也說，台灣半導體產業在全球很有競爭優勢，政府應多支持，不要分散太多資源去發展新的產業。

華邦電及子公司新唐科技昨在台中逢甲大學舉行運動會，以「飛躍三十．突破競界」為主題。焦佑鈞表示， 華邦電跟台積電同一年成立，當時晶圓製造與設計是在同一家公司，台積電是創造改變的轉折點，走專業晶圓代工模式，華邦電直到二○○八年才切割出邏輯ＩＣ設計的新唐，到目前走得很順，華邦電專注利基型記憶體，跟著產品應用與客戶走，已不受產業景氣變化所影響。

續建新廠「留在家裡」

對於選擇留在台灣投資建廠，焦佑鈞感性地說：「華邦電在科學園區出生長大，科學園區就像華邦電從小到大的家，留在家裡當然是最熟悉的環境。」他認為，到國外投資建廠需要學習的事情較多，也有未知數 ，華邦電已選擇留在台灣投資建廠，雖然也可能會碰到障礙，但他對台灣持續保持信心，相信政府會照顧到產業的需求，包括「五缺」的任何一缺。

詹東義也認為，台灣半導體在全球很有競爭優勢，晶圓代工、記憶體與封測更是領先中國；他舉例，華邦電目前的編碼型快閃記憶體賣到國際大廠，而且賣到缺貨，需要趕快擴增產能。詹東義呼籲，政府應多支持半導體產業，不要分散太多資源去發展新的產業。