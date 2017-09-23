邱俊榮︰保留盈餘實質投資 稅率應更低

2017-09-23

〔記者吳佳蓉、李靚慧／台北報導〕對於「所得稅制改革方案」，台大公共經濟研究中心等單位昨舉辦座談會，與會者對提高綜所稅扣除額、取消富人稅、調高營所稅有共識，但對保留盈餘課稅有不同意見，工商界建議取消或特定用途免稅，學者認為應調高，以擴大調高扣除額空間。

工商協進會秘書長范良棟表示，未分配盈餘應取消課稅，以利產業發展。國發會副主委邱俊榮則說，對稅率高低沒意見，但應考量資金用途，若明確用於實質投資，應給予更低稅率。

工總常務監事陳進財則表示，並不反對未分配盈餘課稅，但對為轉投資或進行其他有利經濟行為而保留盈餘，還要課稅就不合理；希望可設一個期限，如二至三年，期間保留盈餘只要用於實質投資即給予扣抵。

不過，稅改方案委外研究計畫主持人、文化大學會計系教授徐偉初認為，未分配盈餘課稅不僅彌補稅收，更是對股票交易不課稅的補償機制，不僅不能取消，稅率至少應在五％以上，增加稅收用以再提高薪資所得特別扣除額。

總統府資政吳榮義則表示，世界各國平均租稅負擔率達二十二％，台灣僅約十三％，營所稅調高至二十％太保守，建議應調回二十五％。

至於股利課稅方案，徐偉初表示，應賦予中低所得者股利可抵減稅額的權益才公平，支持乙案。邱俊榮則認為，甲案簡政輕稅，且利於鼓勵內資分享經濟發展果實，扣除定額免稅額度後，餘額併入綜所稅課徵也兼顧公平。

另外，券商公會理事會週四達成共識，券商公會理事長簡鴻文指出，多數券商多贊同股利課稅乙案，但希望抵減率由八．五％調高至十％，最高扣抵金額八萬元改為「不設限」，增加小股民可抵減額度。