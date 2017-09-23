八一五停電案簽結 中油已向巨路求償

2017-09-23

〔記者黃佩君、洪友芳／綜合報導〕八一五停電案桃檢日前簽結，桃檢表示，停電肇因分別為中油未將控制模式改為「現場控制」，以及巨路更換電源控制器時造成「電力喪失十八秒」。經濟部次長、中油代董事長楊偉甫則表示，中油已向巨路求償。據悉，中油將以台電求償項目及金額為基礎，根據合約可歸責事由求償。

對此，巨路表示，針對八一五停電案情與歸責求償相關問題，不再回應；不過，巨路強調，重視中油這家客戶，內部會檢討流程，把工作做得更好。

桃檢二十一日簽結八一五停電案，楊偉甫說，桃檢調查方向是有無犯意，以及有無蓄意破壞及刑責，此事牽涉的基本上都是技術人員，有犯意的機會其實也不大，調查已很清楚。他表示，中油尊重調查結果，就該負的行政責任做懲處，更重要的是，未來這種事情不要再發生，必須落實教育訓練等。

對於八一五停電原因，桃檢表示，巨路工程師於八月十五日下午至中油大潭計量站進行電源供應器更換作業，在將備用電源脫離複聯模組過程中，造成電力喪失；控制器因電力恢復而重啟download（下載）程序，進而對各個電動閥下達預設的關閉指令。此外，因中油值班人員未將電動閥由遠端控制模式改為現場控制，導致電動閥MOV2229、MOV2230自動關閉，使得台電大潭發電廠因供氣壓力下降，六部機組全部跳機而停電。

台電向中油求償逾三．六億元

由於桃檢報告指出，停電肇因與中油及巨路均有關係，外界也關心中油是否向巨路求償。楊偉甫給出肯定答案，強調中油正在整理資訊，因與台電的求償有連動關係，內部仍在討論，也在與台電協商。

台電則表示，日前已發文向中油求償，求償金額包括一日電費、公司復電成本、人事行政成本、機組損害等，具體金額會比之前算出的一日電費三．六億元「還要來得高」。