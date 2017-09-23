歐盟反壟斷調查？台積電否認指控

2017-09-23

〔編譯楊芙宜、記者洪友芳／綜合報導〕台積電捲入歐盟反壟斷調查，路透報導，全球第二大晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）向歐盟反壟斷監管機構申訴，指控晶圓代工龍頭台積電不公平競爭，要求對台積電銷售模式進行調查。不過，台積電否認指控，也未接獲調查通知。

台積電︰未接獲調查通知

台積電強調，「任何宣稱台積電威脅或傷害客戶的指控，完全沒有根據」，台積電向來尊重客戶選擇晶圓代工廠的權利，不會進行任何干擾；歐盟與美國若展開調查，一般都會向調查企業與相關單位要求提供資料，但截至目前為止，台積電沒有接獲通知，也沒有被要求提供資料。

晶圓代工是專為無自家工廠的IC（積體電路）設計業者委託生產，台積電囊括逾半市占，把其他競爭對手遠遠拋在腦後。據研究機構IC Insights統計，二○一六年台積電以二九四．八八億美元營收、市占五十九％，穩居全球晶圓代工龍頭；格羅方德市占十一％居次，台灣聯華電子市占九％排名第三，中國中芯國際市占六％排第四。

台積電客戶包括蘋果、高通、英特爾、華為、索尼和德州儀器在內。格羅方德隸屬於阿布達比國有基金旗下穆巴達拉（Mubadala）科技公司，客戶包括高通、超微半導體、博通、意法半導體。

格羅方德向歐盟告狀

路透報導，格羅方德向歐盟執委會指控，台積電使用忠誠折扣、排他性條款、綑綁折扣、甚至罰款等不公平競爭手段，阻擋客戶轉單給其他晶圓代工業者。

消息人士指出，台積電遭指控已實施上述措施好幾年，格羅方德向歐盟表達其市場競爭力因此受到影響，尤其是在格羅方德關鍵產品開始贏得新的客戶之後，台積電不公平競爭手段就變本加厲。

歐盟︰最重罰全球營收10％

歐盟不願回應相關報導，僅表示，「一般來說，歐盟執委會監督可能的反競爭市場措施和濫用行為，包括半導體業者的積極行為」。企業若違反歐盟反壟斷法律，最高可處全球營收十％的罰金。

格羅方德則聲明，歐盟應關切半導體產業存在幾家業者壟斷的情況，「監管機構更密切監督市場行為是深謀遠慮的，格羅方德自然支持監管機關更仔細檢視這個在歐洲與全世界重要的產業領域」。