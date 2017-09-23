中國風險 拖累香港降評

2017-09-23

〔編譯王惠慧／綜合報導〕國際三大信評機構之一標準普爾（S&P）繼調降中國主權信評後，昨再砍香港「AAA」信評，調降一級至「AA+」，主因對中國信貸擴張風險的擔憂。這是今年以來香港二度因與中國經濟緊密整合的潛在風險而遭降級。

標普週四宣布調降中國主權信評，週五調降香港信評、由「AAA」降至「AA+」，展望「穩定」。標普指出，一旦中國去槓桿最終帶來的破壞較預期嚴重，可能會對香港造成外溢風險，因此調降香港信評。

穆迪（Moody’s）今年五月下調中國信評，隨後以擔心中國成長放緩和債務風險攀升為由，將香港信評由「Aa3」降至「A1」；瑞士瑞聯銀行（Union Bancaire Privee）亞洲首席分析師Mark McFarland指出，下調中國信評後，下調香港信評是理所當然，市場普遍預期標普會調降香港信評。

標普亞太主權評級資深董事陳錦榮（Kim Eng Tan）指出，調降香港評級是因中國與香港緊密聯繫，但暫時不會調降中國地方政府評級，也不會影響地方政府持有的國有企業，並將持續評估地方政府信用。

中港股市週五全面收黑，香港恆生指數下跌二二九．八點或○．八二％，上證指數下跌○．一六％，深圳成指下跌○．二六％。瑞信中國宏觀研究主管陳昌華指出，標普調降中國信評的理由與之前穆迪降評類似，香港則無可避免地被降級，市場無需過度反應。