中國轟標普降評是錯誤決定

2017-09-23

〔編譯王惠慧／綜合報導〕標準普爾（S&P）日前調降中國主權信評，中國財政部官網昨砲轟標普降評是「錯誤決定」，在中共十九大前為中國的經濟狀況辯駁。中國財政部宣稱，標普忽視中國經濟良好基本面和潛力，較五月回應穆迪降評時更為強烈。

遭國際信評機構兩度調降

國際三大信評機構穆迪（Moody’s）、惠譽（Fitch）降評後，標普也在週四宣布調降中國主權信評。中國財政部發言人昨表示，標普調降中國主權信評是一個「錯誤決定」，忽視中國經濟良好基本面和發展潛力。中國財政部指出，標普關注的信貸增速過快、債務負擔等問題，都是中國經濟發展階段的「老生常談」，這種看法忽視中國金融市場融資結構的特點，只要審慎放貸、強化監管、控制信用風險，可保持中國金融體系穩健。中國財政部五月也批評穆迪降評的理由「毫無根據」。

這次今年以來中國二度遭國際信評機構降評，距離中共十九大僅剩一個月時間。《華爾街日報》指出，中國債務問題已非新鮮事，但這次降評時間特別敏感，中國國家主席習近平確保前景穩定，持續專注遏止中國債務風險，近幾個月中國官員和企業高層高度警戒，擔心現狀遭擾亂。

對於標普認為中國地方政府融資平台仍在舉債支持公共投資，未來償債可能動用政府資源；中國財政部則解釋，中國「預算法」及「公司法」已明訂債務範圍，地方國有企業債務應由國企自行承擔，地方政府不承擔償還責任。

中國財政部下轄財政科學研究院長劉尚希表示，標普報告過於誇大，將國有企業債務計入政府債務。新華社則指出，標普評等所採理論已跟不上中國經濟發展步伐，對於標普的決定不意外，視為「善意提醒」，但不必削足適履。