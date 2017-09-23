RCEP談判停滯 TPP拚復活

2017-09-23

中印角力 恐流失2、3個成員

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕彭博報導，中國主導的十六國「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）談判停滯不前，預訂今年底達成協議的目標可能無法完成，由於中國和印度對關稅減免、服務業自由化等角力不斷，加上一些成員受到日本主導、十一國致力挽救的「跨太平洋夥伴協定」（TPP-11）吸引，可能退出RCEP談判、轉向優先考慮TPP-11。

TPP不包括中國在內，是前美國總統歐巴馬力推的貿易政策及亞洲再平衡戰略一環，以抗衡中國在亞太地區日漸擴大的影響力。不過，川普政府上台後退出TPP，剩下十一個TPP成員致力達成新協議。

RCEP貿易談判委員會主席潘巴格歐（Iman Pambagyo）近日受訪指出，RCEP迄年底可能會流失二、三個成員，會有成員國表示「夠了，我們現在不想加入，日後才會加入」。他未點名哪些國家可能退出。

潘巴格歐說，身為RCEP貿易談判委員會主席，將盡力確保每個成員國都參與，以及找到大家都可接受的解決方案，「否則，這個談判很難有結果」；印度若在RCEP提議什麼，接著就擔憂對中國貿易恐加劇失衡，「所以印度傾向謹慎應對中國」，且印度對服務業相當積極，希望更開放。

知情人士表示，中國認為RCEP遭遇困難和阻力來自於日本，如在服務業關稅方面，日方提案讓中方感覺是所有成員國條件最差的一個，似乎顯示日本較不熱中推動該協定。中國商務部發言人上週表示，RCEP國家在不同的發展程度，應整合各國不同需求，而非僅朝向「高標準」目標。

盡早讓TPP生效 11月討論

澳洲貿易部長喬柏表示，TPP國家貿易部長將於十一月在越南舉行的APEC（亞太經合會）高峰會上討論相關方案，希望達成一些共識。日本首相安倍晉三日前在紐約演講表示，TPP-11正加速推動協商，「盡早讓TPP生效」，並致力延伸該「自由、公平和基於規則的市場」至世界各地。