IT人才 女主管占比停滯

2017-09-22

〔記者吳佳蓉／台北報導〕KPMG（安侯建業）台灣所昨發布調查，全球企業仍面臨IT（資訊科技）人才短缺的挑戰，尤其是女性人才，今年女性主管於IT領導團隊中的占比僅10%，不僅未增加，還較去年減少一個百分點，相較於前幾年的成長態勢，今年呈現停滯。

KPMG連續19年進行「KPMG/HARVEY NASH CIO調查」，2017年最新調查結果出爐，共訪問來自86國、4498位CIO與科技主管。

調查顯示，雖然從2012年至2016年，女性IT主管及資深主管呈上升趨勢，由7%增至11%及9%，但今年女性IT主管占比停滯，僅占10%，較去年減少一個百分點；且擔任資訊長、技術長、數位長等資深主管的女性占比僅9%，與去年持平。

為積極吸引女性人才，有35%受訪CIO或科技主管表示，正在積極提倡多元職場，21%表示即將去做；尤其IT預算高於2.5億美元的大型企業，有7成致力於多元職場，IT預算低於5000萬美元的小型事業，僅28%投入多元職場的努力。

另外，調查指出，有6成受訪者認為正面臨技術短缺問題，找尋合適人才持續成為關注議題。觀察需求的技術種類，以「大數據分析」需求最大，其次為「企業架構」（Enterprise architecture）及「商業分析」。

值得注意的是，對於「企業架構」技術的需求，相較去年調查，今年成長幅度近26%，帶動企業對「架構師」需求回溫。