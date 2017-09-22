日圓貶 中資爆賣日本房地產

2017-09-22

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據日本《AERA雜誌》報導，由於日圓貶值，加上管理費昂貴等，原本喜歡買日本房地產的中國買家，已開始大量拋售日本房地產，從「爆買」變成「爆賣」，將使日本房地產市場出現劇烈變化。

東京郊區新建案無買主

報導指出，由於過去爆買日本房地產的中國買家開始由買轉賣，使得東京郊區出現新建案賣不出去的現象，雖然房價目前仍處於高檔，但隨時可能暴跌，這種情況讓東京的房地產商議論紛紛。

主要客戶來自中國和台灣的東京一家房地產公司負責人指出，從2015年起，拋售房產的人一直在增加，主要因為日圓貶值，投資人無利可圖，導致許多人不願出手買房。

中國買家從2012年起在東京地區大量購買高檔房地產。由於日本政府規定，購買5年以上的房產轉讓稅率較低，因此許多中國買家開始出售買進滿5年的房產，甚至集體拋售；還有很多中國買家因日本政府擴大對民宿的限制，也紛紛出脫房產；另有不少中國買家因對日本的未來感到不安而賣房 。

《2025年東京房地產暴跌》一書作者榊淳司表示，東京豐洲地區已有多處高樓的數十間房屋出售中，拋售者大部分是中國買家，導致東京世田谷區等地的新建案有6%至7%房屋乏人問津，賣出的房屋僅有幾年前的2至3成。

報導指出，一位台灣人原本想在東京買房做為投資之用，因為東京的房價比正在下跌的台北房價還要便宜，但在準備購買時，發現光管理費就高得驚人，最後放棄買房。