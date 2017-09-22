貨幣黃金交叉續航 有助台股挑戰前高

2017-09-22

〔記者盧冠誠／台北報導〕台股不斷改寫史上最長萬點行情紀錄，資金面也持續給予加持。中央銀行昨公布8月貨幣總計數M1B、M2年增率分別為5.11%、3.75%，「黃金交叉」連3個月續航。

證券劃撥存款再創新高

值得注意的是，隨著台股散戶交易比重再度突破6成，代表散戶指標的「證券劃撥存款餘額」，8月底達1兆7620億元，再度改寫歷史新高，月增674億元。

8月發股利逾6千億元

央行官員表示，證券劃撥存款餘額數據反映股市交易熱絡以及現金股利入帳的效果；統計至今，全體上市櫃公司今年發放現金股利約1.3兆元，高於去年1.16兆元，其中又以8月發放超過6000億元最高。

6月M1B年增率往上突破M2年增率，形成股市資金面的「黃金交叉」；8月M1B年增率連3揚至5.11%，創7個月新高，M2年增率則為3.75%，終結連二降。

央行：貨幣政策適度寬鬆

雖然「黃金交叉」或「死亡交叉」對股市影響越來越不顯著，但仍會影響股民「心理面」，8月「黃金交叉」續航，有助台股挑戰前高。

央行官員指出，前8月M2平均年增率3.71%，高於主計總處預估今年經濟成長率2.11%及消費者物價指數（CPI）年增率0.66%的加總（合計為2.77%），顯示目前貨幣政策為適度寬鬆。

外匯存款部分，8月底餘額續揚至5兆4231億元，再次創下歷史新高，主因廠商貨款入帳，以及民眾理財配置，提高以美元為主的存款。