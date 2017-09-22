聯準會「短鷹長鴿」 市場理性看待

2017-09-22

〔記者廖千瑩／台北報導〕美國聯準會決議維持利率不變，但預估年底前仍有機會升息1碼（0.25個百分點），並宣布10月啟動縮減資產負債表。分析師表示，市場並未因此出現較大震盪，說明聯準會會前溝通奏效，對債券市場應不致產生過度負面的影響。

縮表等同1年額外升息1碼

安聯投信產品首席陳柏基表示，縮表的效果大約等於1年額外升息1碼，預計對10年期公債殖利率影響約增加15個基準點，大約1.3%的資本利損，仍是目前殖利率水準可以充分彌補的程度。

陳柏基表示，聯準會在宣布啟動縮表時程之前，已表明希望藉由充分跟市場溝通減少不確定性，以這次宣布縮表後市場的表現來看，說明聯準會的溝通奏效；整體而言，聯準會的動作應不致對債券市場產生過度負面影響。

陳柏基認為，短期內央行貨幣政策仍採中性偏寬鬆，利率風險有限，債市布局上仍以反映景氣復甦的信用債為投資主軸，可留意評等較佳的新興債；另，有鑑於全球景氣持續復甦，投資人也可逐步增持風險性資產，以股債平衡資產來持續參與市場的成長。

摩根投信副總林雅慧說，此次決議如市場預期，包括年底前升息1碼、2018年升息3次的基調不變；不過，新公布的經濟預測略有變動，市場解讀「短線偏鷹、長線偏鴿」。

林雅慧認為，聯準會「短鷹長鴿」的貨幣政策，加上對經濟成長仍持正面看法，風險偏好將持續獲支撐，加上跌多的公債殖利率面臨上檔壓力，預料股票表現將優於債券資產。