美維持利率不變 下月啟動縮表

2017-09-22

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國聯準會（Fed）週三會後宣布，官員一致同意維持利率不變，並確認10月開始縮減4.5兆美元的資產負債表，根據預測未來利率落點的點狀圖（dot plot）顯示，12月再度升息的機率大增，使得美元指數走強。不過，有「債券天王」之稱的駿利經理人葛洛斯（Bill Gross）警告，Fed若遵循其對聯邦基金利率的預測，可能導致美國經濟陷入衰退。

Fed如預期將在下個月啟動縮表，且維持聯邦基金利率目標區間於1%至1.25%不變。不過，利率預測顯示，今年還有可能升息1次，預計2018年將有3次升息，與先前預測相同，但2019年升息2次，較先前預期減少。

有關縮表時程，Fed僅在聲明最後簡短提到，將自10月起實施資產負債表正常化，如同6月時公布的規劃。Fed 6月公布的細節指出，最初每月縮表上限100億美元，1年內每季增加100億美元，直到資產縮減上限達500億美元。

未來若依預估升息至3%

債券天王︰經濟陷衰退

芝加哥TD Ameritrade首席市場策略師金納漢（JJ Kinahan）指出，市場期待看到更多關於縮表的細節，畢竟Fed有隱藏資訊的傾向。

對於Fed的決議，葛洛斯接受財經媒體CNBC訪問指出，若Fed堅持對利率的預測，2年後利率將拉高至2.8%、甚至3%，較目前增加170個基點，可能將使美國經濟陷入衰退；他認為，提高利率將導致企業及個人持有短期債務的成本增加，「因美國經濟財務槓桿較高，必須非常謹慎，如果Fed緊縮力道過大，將引發外匯、美元和黃金等相關資產大幅度波動。」