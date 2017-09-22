彭淮南︰Fed縮表 對市場影響不大

2017-09-22

〔記者盧冠誠／台北報導〕美聯準會（Fed）10月起啟動縮減資產負債表規模，中央銀行總裁彭淮南表示，大家判斷縮減規模將由目前4.47兆降至3兆美元，耗時約3至5年。

彭淮南認為，Fed縮表對金融市場影響沒什麼問題，他引述美國堪薩斯聯邦準備銀行（Kansas City Fed）研究報告指出，以資產規模縮減1.549兆美元推估，約當調升聯邦基金利率0.57個百分點。

對於美國財政部10月又要公布半年1次的「主要貿易夥伴外匯政策報告」，台灣4月仍被列入觀察名單中；彭淮南有點無奈地說：「嘴巴長在美國臉上，我們沒辦法影響人家嘴巴。」

彭淮南再次強調，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，如遇不規則因素，導致匯率過度波動與失序變動，有不利於經濟與金融穩定之虞時，央行將本於職責維持外匯市場秩序，維持經濟與金融穩定。

受到Fed會議後帶動國際美元彈升影響，新台幣昨開低走低，終場貶值7.6分，以30.208元兌1美元作收，創近1個月新低，台北及元太外匯經紀公司總成交量放大至16.08億美元。

對於如何看待Fed主席葉倫任期即將於明年2月屆滿，彭淮南表示：「她是位不錯的governor（總裁），人很nice（不錯）。」彭淮南任期同樣於明年2月屆滿，他重申：「This is my last term（這是我最後一個任期）。」