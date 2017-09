彭淮南︰Fed縮表 對市場影響不大

2017-09-22

〔記者盧冠誠/台北報導〕美聯準會(Fed)10月起啟動縮減資產負債表規模,中央銀行總裁彭淮南表示,大家判斷縮減規模將由目前4.47兆降至3兆美元,耗時約3至5年。

彭淮南認為,Fed縮表對金融市場影響沒什麼問題,他引述美國堪薩斯聯邦準備銀行(Kansas City Fed)研究報告指出,以資產規模縮減1.549兆美元推估,約當調升聯邦基金利率0.57個百分點。

對於美國財政部10月又要公布半年1次的「主要貿易夥伴外匯政策報告」,台灣4月仍被列入觀察名單中;彭淮南有點無奈地說:「嘴巴長在美國臉上,我們沒辦法影響人家嘴巴。」

彭淮南再次強調,新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定,如遇不規則因素,導致匯率過度波動與失序變動,有不利於經濟與金融穩定之虞時,央行將本於職責維持外匯市場秩序,維持經濟與金融穩定。

受到Fed會議後帶動國際美元彈升影響,新台幣昨開低走低,終場貶值7.6分,以30.208元兌1美元作收,創近1個月新低,台北及元太外匯經紀公司總成交量放大至16.08億美元。

對於如何看待Fed主席葉倫任期即將於明年2月屆滿,彭淮南表示:「她是位不錯的governor(總裁),人很nice(不錯)。」彭淮南任期同樣於明年2月屆滿,他重申:「This is my last term(這是我最後一個任期)。」