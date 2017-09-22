因應美中貿易戰 國發會籲分散市場

2017-09-22

〔記者李欣芳／台北報導〕美中貿易大戰引起政府關切，行政院長賴清德昨主持行政院會，聽取國發會報告「台灣經濟情勢暨美國川普經貿政策動向與影響」，由於美國對中國祭出「三○一條款」調查，國發會主委陳美伶提到，要注意美中角力及北韓問題對台灣的可能衝擊。

據悉，政府評估北韓問題暫不會對台灣造成衝擊。國發會副主委邱俊榮表示，如果美國對中國發動貿易戰，對於生產基地在台灣的廠商是好的，但生產基地在中國的台商免不了受到衝擊，短期來講，有利有弊，美中貿易戰對台灣的影響要進一步研析。

邱俊榮指出，長期來看，我們要設法擺脫中國的追趕與威脅，政府在推動產業創新，主要目的也是如此，避免過度低階的生產與中國重疊，讓台灣的產業轉型更順利。他說，台灣與其他國家經貿互動，要想辦法分散，過度集中單一經濟體，風險相對比較大。

邱俊榮表示，行政院會因此提到，除了政府正在推動新南向政策，還是要加強與美國、歐洲與日本的連結，長期要朝著產業升級轉型與分散經貿夥伴來著手。

賴清德聽取報告後表示，主計總處八月預測今年經濟成長率為二．一一％，整體經濟景氣審慎樂觀。他表示，美國聯準會宣布縮減資產負債表，未來美元可望走強，相對台幣就會貶值，對外銷來講是好的，但對內需可能是一個挑戰；整體來講，國際景氣在爬升，希望各部會所職掌的事項，務必穩健推動，目標一定要達成。

據轉述，政務委員鄧振中提到，美國非常關注台美貿易逆差的因應作為；外交部長李大維提及，應加強與美國聯繫管道；行政院副院長施俊吉則提到，聯準會縮表速度會比公布速度快，值得審慎研究，做出具體對策。